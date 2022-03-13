Как вести диалог, если окружающие не разделяют ваше мнение, рассказала тюменский психолог

Психолог Людмила Звягинцева поделилась с корреспондентом Megatyumen.ru инструкцией, как подготовиться к разговору и вести его, когда у собеседника иные взгляды на происходящее.

1. Говорите о своих эмоциях

Не секрет, что людей объединяют чувства, поэтому говорить о них безопаснее, чем о политических взглядах. Не всегда можно определить по внешнему виду человека, в каком состоянии он находится, лучше спросить напрямую.

Ни в коем случае не опускайтесь до оскорблений, которые ведут к обесцениванию. Не говорите слова "Всегда" или "никогда". Они лишь инициируют конфликт.

2. Насущные проблемы

Для того, чтобы обсудить текущую обстановку, можно поговорить о том, как платить кредит, ипотеку или где посмотреть кино, а не скатываться в ссоры о политике.

3. Не навязывайте

Помните, что ваше мнение не является истиной в последней инстанции. Желание найти единомышленников объяснимо, однако делать это нужно в конструктивном русле. Навязывание точки зрения нарушает личные границы собеседника, и неудивительно, что человек будет отстаивать их.

4. Помогите

Если ваш собеседник готов принять помощь, помогите ему. Спросите, как можете подсобить ему в том, чтобы вернуть душевное равновесие. Можно дать контакты психологов, к которым можно обратиться, посоветуйте горячие линии, где оказывают консультативную помощь. Посоветуйте профильную литературу и не наседайте на человека, если ему плохо.