Как вести диалог, если окружающие не разделяют ваше мнение, рассказала тюменский психолог

Психолог Людмила Звягинцева поделилась с корреспондентом Megatyumen.ru инструкцией, как подготовиться к разговору и вести его, когда у собеседника иные взгляды на происходящее.
1. Говорите о своих эмоциях
Не секрет, что людей объединяют чувства, поэтому говорить о них безопаснее, чем о политических взглядах. Не всегда можно определить по внешнему виду человека, в каком состоянии он находится, лучше спросить напрямую.
Ни в коем случае не опускайтесь до оскорблений, которые ведут к обесцениванию. Не говорите слова "Всегда" или "никогда". Они лишь инициируют конфликт.
2. Насущные проблемы
Для того, чтобы обсудить текущую обстановку, можно поговорить о том, как платить кредит, ипотеку или где посмотреть кино, а не скатываться в ссоры о политике.
3. Не навязывайте
Помните, что ваше мнение не является истиной в последней инстанции. Желание найти единомышленников объяснимо, однако делать это нужно в конструктивном русле. Навязывание точки зрения нарушает личные границы собеседника, и неудивительно, что человек будет отстаивать их.
4. Помогите
Если ваш собеседник готов принять помощь, помогите ему. Спросите, как можете подсобить ему в том, чтобы вернуть душевное равновесие. Можно дать контакты психологов, к которым можно обратиться, посоветуйте горячие линии, где оказывают консультативную помощь. Посоветуйте профильную литературу и не наседайте на человека, если ему плохо.
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