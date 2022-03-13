Что должно быть в аптечке питомца: советы тюменского ветеринара

Держать дома препараты от глистов, а также клещей и блох не обязательно

Тюменский ветеринар Ирина Кокшарова рассказала, какие предметы должны быть в аптечке вашего домашнего питомца. В первую очередь в аптечке должен быть отдельный термометр для питомца.

Есть специальные для животных, но можно использовать и обычный. Также нужно запастись бинтами, салфетками и перекисью водорода или хлоргексидином на случай порезов. Для обеззараживания есть также специальные ветеринарные аэрозоли.

В аптечку можно также добавить инсектицидные спреи для выездов на природу в теплое время года — для дополнительной защиты от клещей.

При отравлении можно использовать такие "человеческие" лекарства как активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса) или абсорбирующий гель, но затем нужно сразу же поехать в клинику. Там питомцу сделают промывание.

- Рекомендую также приобрести специальный крючок для удаления клещей. Часто, когда используют пинцет — оставляют голову. А крючком убирать клещей удобно — капнуть маслом и выкручивающими движениями удалять. На исследование клеща везти не надо — энцефалит не передается кошкам и собакам. А бабезиоз (кровепаразит) выявить у клеща невозможно, - поделилась ветеринар с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

А вот препараты для глистования, таблетки и капли для обработки от клещей и блох, можно не держать дома, а покупать тогда, когда необходимо проводить процедуру. Если у животного обнаруживают глистов, обычно посещают ветклинику. По тому какой гельминт уже определяется вид глистогонного препарата.