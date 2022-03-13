Как перевести четвероногого друга с одного корма на другой, рассказали тюменцам

Резкий переход на другой корм вызывает стресс у кошек и собак. Первое время животные могут отказываться от нового вида питания. И это нормально, говорят специалисты

- Корм может не подойти и вызвать нарушения желудочно-кишечного тракта, - комментирует голышмановский ветеринар Лилия Макарова. - Хозяину нужно проявить настойчивость и терпение. Чем плавней будет переход, тем безболезненней пройдет для кошки или собаки. Лучше приобрести несколько маленьких упаковок нового корма. Аппетит питомца подскажет, не ошиблись ли вы. Добавляйте по несколько граммов нового корма в старый – пока животное привыкнет к переменам. Внимательно следите за тем, как пища усваивается. Если вы заметили рвоту или понос - пробуйте другой вариант.

Если вы решили перевести кошку или собаку с влажного корма на сухой, то советую размочить его в воде или курином бульоне. Так желудку вашего четвероногого друга будет легче переварить новую еду. Переход щенка или котенка на "сушку" должен осуществляться только после полной смены молочных зубов.

Домашние питомцы – отличные манипуляторы. Любимец может смотреть на членов семьи жалостливыми глазами и просить поделиться с ним едой или покормить привычным кормом. Ветеринары рекомендуют не делать этого. Полный перевод животных на новый корм займёт 1-2 недели, сообщила АиФ - Западная Сибирь.