Все больше тюменцев выращивают капризный теплолюбивый виноград

Эта культура требует серьезного ухода, в частности обрезки.
- После этой процедуры улучшается естественная вентиляция и количество солнечного света, - поясняет голышмановский садовод с 30-летним стажем Виктор Шалатонов.
– Обрезка молодой лозы помогает получить на плодоносных побегах максимальный урожай. В марте, как только температура воздуха приблизится к +5 градусов, начинайте формировать куст. Из-за неправильной обрезки растение может заболеть или вовсе погибнуть. Будьте аккуратны, чтобы не повредить виноград – посоветуйтесь с опытными садоводами или изучите этот вопрос в интернете.
Также в марте эксперты рекомендуют в винограднике осмотреть шпалеры,
выявить неисправности, определить хорошо освещенное место для будущей посадки винограда и подготовить опоры, сообщила Мегатюмень.
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