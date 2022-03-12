Дворы, в которых будет проведено благоустройство, выберут жители Тобольска

С 15 марта в Тобольске стартует рейтинговое голосование за придомовые территории, в которых будет проводиться благоустройство в этом году.
- В настоящее время уже порядка 50 заявок от домохозяйств подано. Рейтинговое голосование продлится две недели, - рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" пресс-секретарь администрации Тобольска Анастасия Гулина. Десятки территорий города станут удобными и комфортными.
По ее словам, стоимость работ по каждому двору зависит от того, какую именно детскую площадку хотят жители — какова ее площадь и наполняемость различными объектами, малыми архитектурными формами.
- После того, как будет выстроен рейтинг, будет сформирован список дворовых территорий. Затем будут распланированы выделенные финансовые средства. Тогда станет ясно, сколько конкретно дворов попадет в программу благоустройства в этом году, - уточнила Анастасия Гулина.
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