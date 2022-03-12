Рекордное число ребят приняло участие в конкурсе "Сказка в ладошках" в Ишиме

В день рождения Петра Павловича Ершова во дворце культуры города Ишима подвели итоги ежегодного конкурса творческих работ "Сказка в ладошках".

- В этом году было рекордное количество участников — 370 человек, - рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" пресс-секретарь главы Ишима Лилия Табакова.

Напомним, конкурс поделок и шитья "Сказка в ладошках" стартовал в январе текущего года. Работы от конкурсантов в возрасте от 5 до 15 лет собирали в методическом кабинете музея Петра Ершова до 1 марта 2022 года. Только 5 марта компетентное жюри начало оценку многочисленных работ. По доброй традиции все участники конкурса получили дипломы и подарки. Желающие также посмотрели спектакль о Золушке, поставленный артистами городского культурного центра.

Конкурс проводится ежегодно. Вместе с родителями участники мастерят поделки, шьют костюмы – проявляют различные таланты, попутно расширяя кругозор, так как участие в творческом конкурсе подразумевает знакомство ребят с конкретными произведениями разных авторов. Многие из ребят после такой работы даже выбирают дальнейшее направление деятельности.