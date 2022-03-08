В Тюмени состоится городской конкурс-фестиваль поэзии

В Тюмени начался прием заявок на фестиваль поэзии "Капели звонкие стихов". Его проводит ДК "Водник", участие бесплатное. Приглашаются жители от 4 лет, но есть ограничения.

Конкурсанты могут представить собственные стихи или творения отечественных авторов. Но есть ограничения: никакой ненормативной лексики; политической, религиозной и иной пропаганды; призывов к национальной и расовой розне.

Как выяснил Вслух.ру, в авторских стихах жюри будет оценивать наличие идеи, ясность и логику изложения авторской мысли, самостоятельность и творческий характер произведения. У чтецов работ российских поэтов будут учитывать знание текста, четкость речи, оригинальность исполнения, актерское мастерство и даже искусство перевоплощения.

Предусмотрено несколько возрастных категорий: от самых маленьких, кому 4-6 лет, до взрослых — старше 25 лет.

Заявки принимаются до 19 марта на электронную почту dkvodnikkonkurs@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44. Скачать заявку можно в официальном паблике дома культуры.

Сам конкурс состоится 26 марта в 11 часов в "Воднике" по адресу: ул. Судоремонтная, 1а.