Образовательную программу по управлению проектами от МТЦ "Космос" смогут пройти тюменцы

12 и 13 марта в "Космосе" состоятся генерационные сессии по созданию и ведению проектов. 19 марта пройдет игра по грантрайтингу. События пройдут офлайн. Вход свободный, по регистрации.

В Театральном центре "Космос" пройдет обучение для инициативных жителей города. 12 и 13 марта художницы из Арт-группы KREATORZ Таля Горева и Камилла Генералова помогут понять, как довести любую идею до готовой концепции проекта. 19 марта пройдет игра по грантрайтингу. Ее проведет команда мастеров из тимбилдинг-агенства "СПЕЦиЯ". На ней участники научатся правильно оформлять заявку на любой конкурс и поймут, как правильно сдавать отчетность по проекту.

Чтобы пройти обучение, нужно зарегистрироваться. Ссылку на регистрацию можно найти в социальных сетях "Космоса". Для участия в двухдневной генерации и игре по грантрайтингу необязательно иметь готовый проект или опыт в написании грантовых заявок. Можно прийти с идеей и вдохновится на ее воплощение. Занятия направлены на знакомство с проектной деятельностью и построены на взаимодействии экспертов и участников.

Напомним, что образовательная программа – это часть конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ". Заявки на него принимаются с 28 февраля по 21 марта. Участниками могут быть молодые люди от 18 до 35 лет, сообщила Мегатюмень.