В 2021 году почти 50 тысяч человек переехало в Тюменскую область

Население Тюменской области составляет 1 млн 551,6 тыс. человек. За год оно увеличилось на 8,7 тыс. человек. С последними данными Тюменьстата (на 1 декабря 2021 года) ознакомился Вслух.ру.

За январь-ноябрь 2021 года на постоянное место жительства в Тюменскую область прибыло 49 тыс. 676 человек. Основная часть миграционного потока — 43 тыс. 36 человек — жители других регионов. 6 тыс. 323 человека переехали из стран СНГ, 317 — из стран дальнего зарубежья.

Покинули область 38 тыс. 743 человека. 36 тыс. 661 человек выбрал другой субъект России для проживания, 1 тыс. 850 человек — страны СНГ и 232 — дальнее зарубежье.

По данным ведомства, за 11 месяцев родилось 16 тыс. 929 детей, годом ранее — 16 тыс. 987 детей.

С начала 2022 года органы ЗАГС выдали более 2,8 тыс. свидетельств о рождении, в том числе 20 двоен и одна тройня. Среди популярных имен — Анна, Ева, Виктория, Александр, Роман, Дмитрий и т.д.