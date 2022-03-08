За январь 2022 года в Тюменской области собрано 15,5 млрд рублей налогов

По итогам января 2022 года поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли к поступлениям аналогичного периода 2021 года на 47,7 млн рублей и составили 15,5 млрд рублей.

"Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 10,4 млрд рублей", - сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

В структуре администрируемых управлением доходов федерального бюджета поступления НДС составили – 92%, налога на прибыль организаций – 2% и акцизов по подакцизным товарам – 3,9%.

В бюджет Тюменской области поступления, относительно аналогичного периода 2021 года, увеличились на 1,2 млрд рублей или на 34% и составили 4,9 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за январь 2022 года обеспечили следующие налоги: НДФЛ – 50,6%, налог на прибыль – 23,9%, имущественные налоги – 3,9%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 17,1% и налоги на совокупный доход – 4,1%.

В бюджет Тюменской области объем поступлений, относительно аналогичного периода 2020 года, увеличился на 20,4% и составил более 99,6 млрд рублей. Рост более 10% от уровня поступлений аналогичного периода 2021 года отмечен по налогу на прибыль организаций на 20,9% или на 223 млн рублей, по налогу на доходы физических лиц на 35,6% или на 664 млн рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации в 3,5 раза или на 44,5 млн рублей.

По сводной группе акцизов по подакцизным товарам (акциз на нефтепродукты) на 87,8% или на 495 млн рублей. По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами в федеральный бюджет на 25% или на 2 млн рублей.

Вместе с тем, рост поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 10% или 462 млн рублей, сообщила Тюменская линия.