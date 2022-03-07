Приближается самый романтичный весенний праздник

В канун 8 Марта в заводоуковском тепличной хозяйстве кипит работа по сбору и упаковке тюльпанов.

- Ранее мы с супругой выращивали лук, но по просьбам покупателей, переключились на тюльпаны, и вот уже 10 лет занимаемся ими, - рассказывает владелец тепличного хозяйства из Заводоуковска Геннадий Егоров.

- Выращиваем около десятка сортов – отобрали красивые и стойкие варианты. В розницу продаём один тюльпан по 60 рублей. Также упаковываем по 20 штук в бумагу. Заказываем голландские луковицы, высаживаем их осенью в ящики и выгоняем к 8 Марта. Объёмы цветов у нас небольшие, поэтому реализуем их только на территории региона.

Чтобы в праздник весны тюменки получили свежие цветы, их срезают еще в бутонах. Тюльпаны любят ледяную воду со снегом, наполните вазу таким "коктейлем" и цветы вас будут радовать гораздо дольше. Держите тюльпаны подальше от солнца и от батарей, а на ночь их можно поставить на застекленный балкон. Не забывайте менять воду и подрезать стебли. Говорят, что тюменские тюльпаны крепче и стоят дольше, чем привозные.

По словам владельцев тепличных хозяйств, многие покупатели предпочитают белые тюльпаны, меньшим спросом пользуются жёлтые цветы, хотя они наиболее стойкие. По наблюдениям продавцов, тюменцы чаще выбирают одноцветные тюльпаны, нежели необычные. Сейчас горожане покупают букеты поскромнее. Мужчинам не стоит откладывать покупку цветов на утро праздничного дня, лучше позаботиться о подарке на 8 Марта заранее, сообщили АиФ - Западная Сибирь.