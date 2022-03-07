Тюменцы помогают жителям Донбасса

В Тюменской области открываются пункты гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. На этой неделе ещё один начал работу в тюменском ЦУМе.

- На первом этаже торгового центра, у администратора, любой посетитель может оставить предметы из списка памятки, вопросы сортировки, упаковки, транспортировки и передачи гуманитарной помощи в сборный пункт, берём на себя, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

- Дни сейчас для всех непростые, но хуже всего тем, кто остался без крова и большей части вещей. Наш моральный долг им помочь. Поэтому сотрудники ЦУМа уже передали в сборный пункт постельные принадлежности, женскую одежду и развивающие игрушки для деток от 1 до 6 лет.

Первым к сбору средств призвал губернатор региона Александр Моор, центр "Семья" открыл благотворительный расчетный счет, организован региональный штаб гуманитарной помощи #МыВместе.

Требуются вещи первой необходимости: средства гигиены для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители), продукты питания с длительным сроком годности без особых требований к хранению и транспортировке, в том числе детское питание и бутилированная вода. Вся собранная гуманитарная помощь будет отправлена в регионы, в которых размещают беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени