В Тобольске отреставрируют храм XVIII века с "пламенеющими" наличниками

В Тобольске намерены отреставрировать церковь Спаса Нерукотворного, расположенную по адресу ул. Революционная, 8, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Для этого объекта уже разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В 2022 году будет проведена государственная экспертиза проекта за счет бюджета региона", — прокомментировали в комитете.

Согласно проектной документации, задачей будет восстановление исторического вида храма периода раннего тобольского барокко, в том числе восстановление колокольни, восьмерика храма на четверике, крестов и главок колокольни, утраченных в 1930-е годы.

Спасская церковь — одна из сохранившихся каменных приходских церквей в Тобольске. Была выстроена в 1709–1713 годах на территории верхнего города, неподалеку от кремля, пишет искусствовед Елена Козлова-Афанасьева в книге "Архитектурное наследие Тюменской области".

Ее деревянная предшественница возникла в 1587 году, на ее колокольню повесили знаменитый угличский колокол, сосланный Борисом Годуновым. При Филофее Лещинском рядом с деревянным храмом заложили новый каменный храм. Возвели его "тщанием" купца Стефана Третьякова.

"Основное место в убранстве храма занимают оконные наличники с очень живописным, пластичным по форме, "пламенеющим" многолепестковым навершием-очельем", — описывает объект культурного наследия Елена Козлова-Афанасьева.

Искусствовед отмечает, что точно такие же наличники были применены в Троицком соборе в Тюмени, который сооружался каменщиками мастера Матвея Максимова. Исходя из этого можно предположить, что церковь Спасская церковь в Тобольске возводилась под его руководством.

Помимо архитектурно-художественного здание Спасской церкви имеет мемориальное значение. В 1844 году здесь прошла панихида в память декабриста Александра Барятинского. Он отбывал ссылку в Тобольске с 1839 года.

"Вопрос о сроках проведения ремонтно-реставрационных работ будет рассмотрен после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Приспособление объекта предусмотрено по его первоначальному назначению — приходской храм", — добавили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, сообщила Тюменская линия.