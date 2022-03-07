До полутора миллионов рублей на реализацию своего проекта могут получить тюменцы

Грантовый конкурс для поддержки молодежных инициатив запускает Росмолодежь. Любой желающий может получить финансовую поддержку своего социально значимого проекта в размере от 5 тыс. до 1,5 млн рублей. Подать заявку можно до 30 марта на сайте АИС "Молодежь России".

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, стать участником конкурса и представить свой проект может любой житель России в возрасте от 14 до 35 лет. На конкурсе представлены 15 номинаций, среди них: #расскажи_о_главном — идеи, направленные на развитие молодежных медиа, #сохраняй_природу — проекты экологического просвещения, #стирай_границы — инициативы по работе с людьми с ОВЗ, #помни и #развивай_среду — программы по сохранению исторической памяти и развитию малых территорий.

Конкурс состоится в заочном формате. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте Росмолодежи, создать проект в разделе "Проекты" и подать созданный проект в разделе "Мероприятия". Во время сбора заявок 11 марта пройдут прямые эфиры в группе Росмолодежи "ВКонтакте": марафон неформального обучения "Грабли" по социальному проектированию и марафон Росмолодежь.Гранты х Общество "Знание".

"В 2019 году я принимал участие в грантовом конкурсе Росмолодежи с проектом "Фестиваль по спортивному чирлидингу". Благодаря победе удалось организовать трансфер и проживание иногородних спортсменов, сформировать призовой фонд. Это позволило привлечь большое количество участников из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Реализация проекта способствовала развитию и популяризации чирлидинга в России", — рассказал тюменец Александр Шмонин, победитель грантового конкурса Росмолодежи.