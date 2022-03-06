В областной "Студенческой весне" примут участие студенты Тобольска

В конце февраля в Тобольске стартовал ежегодный проект "Школа студенческой весны". В ней уже приняли участие более 100 студентов. Все участники также подали заявки на областной фестиваль "Студенческая весна".

В последние дни февраля прошли мастер-классы от региональных экспертов по направлениям арт, медиа, видео, интеллектуальные игры, музыкальное, танцевальное и мода. Участники научились правильно и грациозно ходить по подиуму, работать с эмоциями и выходить из зоны комфорта. Узнали, как раскрепоститься в танце, играть и выигрывать в интеллектуальных играх.

Студенты нацелены на победу в областной "Студенческой весне". Каждый день участники посещают интенсивы кураторов, где обсуждают свои номера и проводят репетиции.

Любой желающий может посетить итоговый показ в формате концертной программы, где ребята продемонстрируют свои успехи. Показ состоится 19 марта в ДК "Синтез", сообщила Комсомольская правда – Тюмень.