Итоги работы подвела тюменская Областная стоматологическая поликлиника

В канун профессионального праздника - Международного дня зубного врача специалисты Тюменской областной стоматологической поликлиники подвели итоги работы. Почти 472 тысячи приемов пациентов провели они в 2021 году.

Сегодня в пяти филиалах поликлиники помощь тюменцам оказывают 121 врач-стоматолог, 40 зубных врачей, 4 стоматологических гигиениста и 140 средних медицинских специалистов. "В течение года в штат поликлиники приняли 18 молодых специалистов. Все действия направлены на увеличение доступности и улучшения качества оказываемой стоматологической помощи как жителям Тюмени и юга области, так и других городов России", – рассказала главный врач Областной стоматологической поликлиники Тамара Гуляева.

За прошлый год здесь пролечили более 166 тысяч зубов, около 86 тысяч. зубов удалили, провели свыше 5,6 тысяч операций, установили 1147 имплантатов. С применением передового оборудования хирурги проводят оперативные вмешательства разного уровня сложности: на альвеолярных отростках и челюстно-лицевой области, имплантацию. Внедряют новые методики и врачи – стоматологи-ортопеды. В Областной стоматологической поликлинике широко используют различные виды протезирования, в том числе протезирование на имплантатах, бюгельное протезирование на микрозамках. В прошлом году стоматологи-ортопеды изготовили ортопедические конструкции для 12 тысяч пациентов, врачи-ортодонты провели 2433 лечения зубо-челюстных аномалий у детей.

В прошлом году также проведено 853 диагностических процедур онкоскрининга для жителей Тюмени для ранней диагностики предраковых и злокачественных новообразований полости рта методом аутофлуоресцентной стоматоскопии, сообщила Юлия Дёминова, представитель пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области.