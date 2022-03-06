Великий пост у православных начинается 7 марта

Великий пост открывает четыредесятница - первые 40 дней поста. Его главная цель – подготовка верующего к празднованию Светлой Пасхи. Неделя от Вербного воскресенья до Пасхи - называется Страстной. Это самый строгий период поста, когда люди должны соблюдать духовную и телесную чистоту.



-Великий пост - время отрешения от мирских дел, суетных помышлений и общения с Богом, - подчеркнул отец Александр, настоятель храма Вознесения Господня. - Многие воспринимают Великий пост, прежде всего, как ограничения в питании, но это неверно. Самое главное - это внутренняя работа над собой: освобождение от больших и мелких обид, боли, прощение врагов, очищение разума от плохих мыслей и страстей, попытка максимально приблизиться к состоянию всепрощения, смирению, любви и доброты ко всем людям. Совершайте больше хороших дел.

Многие православные в Великий пост будут питаться по монастырскому уставу – довольно жёсткое меню со строгими ограничениями. Считается, что это поможет усмирить страсти и предаться молитве. Поэтому еда должна быть в первую очередь простой и скромной. В Великий пост нельзя есть пищу животного происхождения, в том числе мясо, яйца, сыр, сливочное масло, молочные продукты, кондитерские изделия. Есть запрет и на алкоголь. Разрешается употреблять свежие, вареные, тушеные овощи, фрукты, а также бобовые, соевые, орехи, крупы, сухофрукты, мучные изделия без добавления яиц, каши, крупы, грибы. В Благовещение, Лазареву субботу и Вербное воскресение позволяется есть рыбу.

- Конечно, строгость поста каждый определяет по совести, - сказал отец Александр. - Не всякое воздержание может быть одинаково полезно для каждого. Если в силу ряда заболеваний вы не можете в полной мере соблюдать пост, не стоит себя корить. Откажитесь в первую очередь от гастрономических излишеств и ваших любимых продуктов. Такая аскеза тоже поможет сдержать плоть.

Маленькие дети и пожилые, беременные и кормящие женщины, тяжелобольные, странствующие и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом могут не поститься. Для этого нужно испросить у священника благословения. Однако все верующие должны посещать храм в Великий пост, молиться, слушать литургии.

Продлится Великий пост до 23 апреля, сообщает АиФ- Западная Сибирь.