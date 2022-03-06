Школьные музеи в Тюмени смогут сотрудничать с поисковыми отрядами

Такую возможность предусматривает проект "Уголки боевой славы", предложенный инициативной группой тюменцев. Реализация инициативы позволит обновить и актуализировать экспонаты школьных музеев Тюмени.

Авторы проекта планируют создать около 20 "уголков боевой славы" на базе школ и привлечь к посвящению детей не менее 20 экспертов: педагогов, музейных работников, историков, краеведов и поисковиков. Музей истории поискового движения региона передаст образовательным учреждениям около 500 экземпляров из своих фондов.

Начать мероприятия планируют уже с 16 мая этого года. Около 10 тысяч тюменских школьников познакомятся с работой поисковых отрядов и узнают больше об истории своей страны.

Для реализации инициативы Областной поисковой центр имени Артура Ольховского предоставит макеты и стенды для проведения уроков памяти и оборудования для реставрации экспонатов.