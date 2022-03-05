Врачи прооперировали восемь тюменцев, у которых после covid-19 обнаружилась "чёрная плесень"

Специалисты ОКБ №2 помогают пациентам с редким тяжёлым осложнением после COVID-19, к которым относится у агрессивная грибковая инфекция — мукормикроз, или "чёрная плесень" —считается достаточно редким осложнением, возникающим на фоне тяжёлых заболеваний, в том числе и COVID-19.

С начала пандемии необходимое лечение в учреждении прошли 8 пациентов с данным заболеванием. Сначала оно проявляется в виде заложенности носа, но затем к этому симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Устранение грибковой инфекции требует проведения хирургического вмешательства для удаления поражённых тканей и специальной терапии.

Пациенты с мукормикрозом проходили лечение в отделениях оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, им своевременно провели необходимые оперативные вмешательства.

"Мукормикроз встречается не так часто, но в случае его развития инфекционный процесс распространяется довольно объёмно. Он может поразить слизистую носа и пазухи (гайморовые, лобные пазухи, части придаточных пазух носа), перейти на костные и хрящевые структуры лицевого скелета. В связи с этим наши отделения: оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии — активно взаимодействуют. Наша совместная работа помогает остановить дальнейшее распространение грибка и удалить поражённые области", — рассказал заведующий отделением оториноларингологии ОКБ №2 Александр Рудзевич.

Заведующий также добавил, что бывали случаи, когда вмешательство требовалось и со стороны отделения нейрохирургии, а также офтальмологии. Благодаря междисциплинарному подходу, специалистам удалось провести необходимое хирургическое вмешательство и в короткие сроки оказать всю необходимую медицинскую помощь пациентам.