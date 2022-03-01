В Тюменской области наблюдается спад заболеваемости covid-19

За седьмую неделю текущего года недельный показатель заболеваемости снизился на 16%, за восьмую - на 26%, сообщает со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора информцентр правительства ТО.

Заболеваемость за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах. Среди взрослых наибольший показатель отмечен в возрастной группе старше 60 лет - 1250 на 100 тысяч населения. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю.

Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18-29 лет - 563 на 100 тысяч населения. Снижение по сравнению с прошлой неделей - на 30%. В общем количестве заболевших - 17% детей, заболеваемость среди них также снижается.

Охват тестированием за последние 7 дней - 403 на 100 тысяч населения. По этому показателю нарастающим итогом Тюменская область занимает 6 место в стране.

Отметим, что на неделе с 21 по 27 февраля в Тюменской области выявлено 11 853 случая коронавируса, выздоровели за это же время 14 651 человек.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 896 человек, выздоровели 2987, госпитализированы 125 человек. Из 2280 коек в моногоспиталях свободны почти 23%. 6272 лабораторных исследования проведено за сутки (всего 3 624 245).