Какие продукты подходят тюменцам для романтического ужина

Подходящие для этого случая фрукты и сладости назвала нутрициолог.

Принято считать, что есть некие продукты питания, которые наделены чудодейственными свойствами, и именно они подходят для романтического ужина. Что же, на самом деле, они представляют собой, рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" эксперт здорового питания Юлия Литвинская.

- Корректнее говорить о том, что существует определенные высокопитательные нутритивно плотные продукты питания, которые быстро дают продолжительную энергию благотворно влияют на работу многих систем организма, - пояснила эксперт.

Она перечислила продукты, которые, вполне могут подойти именно для романтического вечера, и объяснила этот выбор.

По словам нутрициолога, к таким продуктам можно отнести авокадо. Это высокопитательный фрукт, богатый калием, магнием, фосфором, витамином А, К, бета каротином. В список вошли и морепродукты, которые богаты белком, цинком, полезны для выработки гормонов. Финики, как отмечает Юлия Литвинская, аюрведа советуют для мужского здоровья, незаменимы при упадке сил и хронической усталости. Имбирь, например, стимулирует обмен веществ, помогает усвоению белковой пищи.

- Я бы обязательно добавила и шоколад (какао), он стимулируют выработку серотонина – гормона удовольствия и радости, сельдерей, богатый на витамины и минералы состав, содержит энзимы, которые помогают перевариванию и усвоению белковой пищи, противовоспалительные свойства. А еще миндаль, кунжут, кедровые орехи, фисташки - богаты витаминами и минералами, белком, дают энергию, полезны для выработки гормонов, - рекомендовала Юлия Литвинская.