Когда и чем подкормить комнатные растения весной, рассказали тюменцам

Рекомендуется с конца февраля внимательно наблюдать за состоянием комнатных цветов - важно не пропустить признаки "просыпания", которые наступают при воздействии увеличивающегося светового дня и интенсивности освещения. Ориентируясь на это - выбирайте первую дату подкормки.

- Вообще начинайте уход за растениями весной не с подкормок, а с пересадки и поливов, - советует опытная цветоводка Нина Петрова. - Только после смены ёмкости или замены верхней части субстрата, адаптации и начала привычных "летних" поливов придет время постепенно возобновлять подкормки. Не раньше, чем через 2-3 недели после достижения стандартной частоты полива или замены верха субстрата. И не раньше, чем через 5-6 недель после пересадки. Жидкие подкормки вносите вместе с водой для полива. Перед первой подкормкой за день или хотя бы за несколько часов полейте растения обильно, сливая излишки воды из поддонов.

Нина Петрова уточнила, что первую подкормку комнатных растений важно провести очень слабым, мало концентрированным составом. К привычной дозировке нужно возвращаться постепенно. Цветоводы рекомендуют использовать комплексные сложные удобрения. Если вы все же хотите попробовать добиться большей зеленой массы за счет внесения дополнительной порции азота, то проводите такие подкормки небольшими дозами, чтобы не навредить растениям, сообщили в АиФ - Западная Сибирь.