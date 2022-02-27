Воздушный шар будет задействован на Масленице в Тобольске

Масленичные гуляния в Тобольске пройдут с широким размахом. Праздничные активности будут разделены по Верхнему и Нижнему посадам. Ожидается привлечение воздушного шара, на котором горожане смогут увидеть Кремль с высоты птичьего полета, а закончится все сожжением чучела на Базарной площади. Подробности изданию "Тюменская область сегодня" рассказали в городском департаменте по культуре и туризму. На праздничных гуляниях разыграют главный приз – электросамовар с чайным сервизом.

– По пути на Базарную площадь с Верхнего посада в Нижний будет работать здание богадельни, где мастерицы народного творчества организуют мастер-классы. Также там пройдет выставка ремесленников Тобольска и Тобольского района, будут бесплатно наливать горячий чай. Внизу развернутся масленичный стол, мангальные зоны, торговые точки, каток, сцены. Там же установят чучело масленицы, столб, – рассказала изданию заместитель директора департамента Татьяна Волкова.

В нижней части гостям также покажут силовое шоу, пройдут состязания в армреслинге, перетягивании каната, по бегу в мешках.

– Ожидается проведение сырных гонок, когда юные участники в командах будут катать на скорость гигантские головки сыра. В диаметре – около 90 см. На пути их встретят различные шуточные препятствия, – поделилась Татьяна Волкова. – Также ожидаются тематические фотозоны – в частности, у нас есть огромная печь.

Кульминацией праздника станет розыгрыш главного приза – электрический самовар с чайным сервизом и начинками к блинам. Активные участники также смогут претендовать на подарки от партнеров мероприятия.

Масленица состоится 6 марта. Жителей и гостей Тобольска ждут на активности с 13:00 до 15:00. Воздушный шар начнет работу раньше, в 12:00. Найти его можно будет на Красной площади, на территории Кремля. Сожжение чучела проведут в заключительной части торжества – после концерта, в 15:30.