Тюменцы смогут получить поддержку для своего медиапродукта

Трехнедельная образовательная программа "Digital-завод" пройдет в Тюменской области. С 21 марта по 16 апреля участники смогут прослушать лекции на тему digital-среды, им расскажут об актуальных трендах и форматах.

Федеральные и региональные эксперты помогут разработать идею и паспорт проекта. После публичной защиты будет определено 4 проекта-победителя. Команды молодежных пространств Тюмени помогут им создать и реализовать готовый медиапродукт.

"В Тюмени активно развиваются медиаиндустрии. Такие проекты, как "Digital-завод", дают возможность прокачать навыки разработки и продвижения проектов с использованием цифровых технологий, пообщаться с экспертами в этой области, получить от них помощь в реализации своего медиапродукта", — рассказала Moi-portal.ru руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Участвовать в "Digital-заводе" могут команды от трех человек: студенты высших и среднеспециальных образовательных учреждений Тюмени, лидеры и руководители молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, молодежные некоммерческие организации города Тюмени и юга Тюменской области. Подать заявку на участие можно до 17 марта.

Напомним, что "Digital-завод" — это проект, направленный на приобретение навыков разработки и продвижения проектов на социальные темы с использованием цифровых технологий. Участники могут выбрать одно из четырех направлений: интерактивная платформа, документальный короткометражный фильм, фотоистория с дополненной реальностью, digital книга.