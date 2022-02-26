На YouTube открылась школа реабилитации и ухода

17:42 26 февраля 2022
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На YouTube-канале тюменского Областного центра реабилитации инвалидов открылся проект "Школа реабилитации и ухода".

Его главная цель – обучить членов семей людей с инвалидностью основным методам и приемам реабилитации, развития и поддержки близких людей, нуждающихся в уходе.

Проект подготовлен сотрудниками Областного центра реабилитации инвалидов: неврологом, педиатром, врачом ЛФК, логопедами, психологами, инструкторами по адаптивной физической культуре, специалистами по реабилитации.

Каждая лекция "Школы реабилитации и ухода" — отдельная актуальная тема – содержит рекомендации практикующих специалистов по уходу, развитию или реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Занятия на канале будут появляться каждую неделю. Уже сейчас можно ознакомиться с первым уроком, который адресован родителям детей с нарушениями речи: "Молчун или говорун. Механизмы запуска речи, советы логопеда для занятий в домашних условиях".

Смотреть видеоролики можно в любое удобное время, с любого устройства и это совершенно бесплатно. 

 

По материалам департамента социального развития Тюменской области

Теги: YouTube , инвалиды , обучение
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