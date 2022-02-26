Воскресная школа при храме в поселке Голышманово возобновила работу в новом формате

В воскресной школе при храме Вознесения Господня занятия для детей организуют настоятель отец Александр и матушка Валентина Корниенко. Они с готовностью дают детям новые знания.

- В нашей школе ведём храмоведение, воспитываем духовные ценности, рассказываем детям, как себя вести в церкви, что такое икона и православие, зачем нужно молиться, - говорит настоятель храма Вознесения Господня, отец Александр. - Также учим детей любить свою родину, почитать родителей и помогать ближнему. У нас есть учебная литература и диски. Дети поделятся с родителями знаниями, полученными на уроках православной культуры. Мы с ребятам изучаем и закон Божий и Библию.

В воскресную школу при храме Вознесения Господня ходят больше 20 голышмановских ребятишек и приём учеников ещё не завершён. Занятия проводятся каждое воскресение – сразу после Божественной Литургии. Кроме учёбы дети занимаются творчеством, участвуют в разных мероприятиях, выезжают на экскурсии и поют в церковном хоре, сообщила Мегатюмень.