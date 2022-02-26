Девятисантиметровую опухоль мозга удалили мужчине тюменские врачи

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На сложную нейрохирургическую операцию в тюменскую Областную клиническую больницу №2 пациент Эльдар приехал из Татарстана. При обследовании у него обнаружили злокачественное образование головного мозга размером около 9 см. "Нужна была операция, мне посоветовали оперироваться в Тюмени, в ОКБ №2, сказали, что там работает прекрасный нейрохирург, который мне поможет. Так и получилось. 17 февраля мне сделали операцию, а уже 22 числа меня выпишут", — рассказал пациент.

О своём заболевании мужчина не подозревал, пока однажды не испытал кратковременную потерю сознания и эпилептические судороги прямо за рулём автомобиля. Серьёзной аварии удалось избежать, мужчину доставили в ближайшую экстренную больницу. "Оперативное лечение таких патологий является частью сложной нейрохирургии. Изначально медленно растущие, такие опухоли прогрессируют в более осложнённую форму. Сейчас, после операции, пациент проходит последние анализы, после чего ему назначат стандартное лечение", — поделился оперирующий врач и заведующий отделением нейрохирургии ОКБ №2 Дмитрий Воробьёв.

Ежегодно для проведения диагностики и специализированного лечения в ОКБ №2 обращаются не только пациенты Тюмени и области, но также и жители соседних регионов и даже республик. На помощь пациентам здесь приходят квалификация, опыт и знания нейрохирургической службы, а также современное оборудование больницы, сообщила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы ОКБ №2 (г. Тюмень).

Сегодня тюменская ОКБ №2 –единственная медицинская организация на юге Тюменской области, оказывающая экстренную и неотложную специализированную помощь взрослым и детям с черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, людям с заболеваниями центральной и периферической нервной системы. В нейрохирургическом отделении больницы ежегодно выполняется до ста операций по удалению злокачественных опухолей головного мозга.