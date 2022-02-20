Как ухаживать за малиной, рассказали тюменским дачникам

Кустарник предпочитает расти на солнечных участках, защищенных от ветра с северной стороны в хорошо дренированной почве без застоя воды. О том, какие сорта малины выбрать и как уберечь их от болезней дачникам на встрече рассказала руководитель Академии садоводства при межрегиональном отделении Союза садоводов России Нина Щербакова.

По ее словам, важно соблюдать несколько правил – тогда малина будет давать большой и вкусный урожай.

– Весной необходимо внесение удобрения "Фертика Весна-лето". Летом, в период цветения, важно подкормить растения гуминовыми удобрениями, а после плодоношения – "Монокалийфосфатом". Осенью важно внести "Фертика Осень" и органические удобрения с золой. Дополнительно два раза в месяц можно опрыскивать иммуностимуляторами с микроэлементами, – рассказала эксперт дачникам.

Она также объяснила, в том числе и корреспонденту издания "Тюменская область сегодня", каким болезнями могут быть поражены растения. В частности, при нехватке железа (пожелтение листьев) стоит обработать листья "Феровитом", а при недостатке фосфора и (или калия) поможет "Монокалийфосфат". В качестве азотного удобрения можно использовать карбамид.

Бывают у малины и вредители, в частности, малиновая стеблевая муха, малиновый клещ, паутинный клещ, малинный жук, тля и другие. Чтобы защитить малину садовую от заболеваний, ее также нужно обрабатывать весной, летом и осенью инсекцидами и комплексными препаратами.

Из неремонтантных сортов, хорошо растущих в Тюмени, Нина Щербакова рекомендует "Бальзам", "Антарес", "Лель", "Гусар", а также "Солнышко".