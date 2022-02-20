Первый семестр в "Школе чародейства и волшебства" завершился в Ялуторовске

Школа чародейства и волшебства "Хогвартс" на базе библиотеки в Ялуторовске обучила 600 учеников. Игровое учебное заведение работает с октября 2021 года и пользуется большой популярностью у поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере. Внутри школы царит атмосфера "Хогвартса" с метлами, мантиями и магическими атрибутами.

"Нашей целью было выполнить сразу две задачи: обеспечить интересное и полезное времяпрепровождение для детей и воспитать у них любовь к чтению", - рассказала организатор проекта Светлана Бертрам.

Перед началом первого семестра будущие ученики получают письмо из "Хогвартса" на пергаментной бумаге, запечатанное настоящей сургучной печатью, – все как в книге. На встречах ребятам предлагают пройти мастер-класс по изготовлению волшебных палочек и значков факультетов, а также поучаствовать в увлекательных квестах по поиску эльфа Добби и уничтожению главного злодея вселенной Гарри Поттера.

Большинство желающих уже успели окончить первый курс академии и теперь с интересом возвращаются в библиотеку, чтобы освоить второй. В основном ребята приходят с одноклассниками. Так, программу второго семестра, который начал действовать с начала этого года, прошли уже пять классов. Его стоимость – 200 рублей.

По словам организаторов, третья, заключительная встреча состоится ближе к лету, когда ребята будут праздновать конец учебного года в своих настоящих школах. Подробности запуска последнего семестра будут доступны в группе "ВКонтакте" и на сайте библиотеки, сообщила Тюменская линия.