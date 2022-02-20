Как правильно гладить кошек, рассказали тюменцам

Эксперты утверждают, чаще всего это происходит из-за того, что мы забываем о том, что у кошки есть свои личные границы, которые хозяева грубо нарушают их. Оказывается, не все мурлыки любят, когда их гладят.

- Отношение к человеку закладывается у кошек в самом раннем возрасте — до 8 недель, - отметила опытный ветеринар из посёлка Голышманово Светлана Иванова. – Если в этот период вы относились к своему питомцу с лаской, тогда он будет любить ваши прикосновения. Подобранный на улице котёнок из-за сложного детства может немного сторониться людей. Однако это не правило. И иногда все может происходить ровно наоборот. Не исключаются и генетические предрасположенности, которые заложены самой природой. Есть особо контактные породы кошек, например, сфинксы или рэгдоллы, есть более независимые, например, норвежская лесная.

Ветеринар советует прежде, чем обзавестись котенком – узнать больше о породе, которую выбрали. Ещё хозяева должны научиться понимать, когда кошке не хочется общения, а когда ей приятно посидеть на коленках и получить свою долю нежности.

Кошки могут сами сообщать, когда им хочется ласки, и понять этот язык очень просто: они сами приходят к человеку, трутся о ноги и прыгают на коленки. Если питомец убегает, вырывается, избегает — не нужно его ловить. Лучше дождаться момента и играть в долгую. Это значит выстроить доверительные отношения между вами.

- Хозяин должен быть предсказуем: не прогоняйте с кровати кошку, если всегда ей разрешали там находиться, - говорит Светлана Иванова. - Будьте добрыми и ласковыми с животным, даже когда злитесь. На поведение кошки может влиять погода, чужие люди в доме, плохое самочувствие, усталость и просто плохое настроение. Давайте питомцу возможность побыть одной. Важно не будить любимицу без ее желания, не беспокоить, когда она ест, пьет и ходит в туалет. Больше всего кошка любит почесушки в зонах ушей, под подбородком, а также длинные поглаживания по спине. Всегда останавливайтесь, если кошка пытается убежать и напрягает все тело.

Специалисты уверяют, что если придерживаться этих простых правил - у вас с кошкой обязательно наладится отличный контакт, сообщила АиФ - Западная Сибирь.