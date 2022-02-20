Около тысячи тюменцев нашли работу через службу занятости с начала года

В январе 2022 года в службу занятости Тюменской области обратилось 2 тыс. 243 человека. 914 из них (40,8%) были трудоустроены. На соискателя приходится по четыре вакансии. С данными регионального департамента труда и занятости на 1 февраля ознакомился Вслух.ру. Для сравнения: в январе 2021 года было 4 тыс. 911 обратившихся. 1 тыс. 36 из них (21,1%) нашли работу.

На регистрационном учете сейчас состоит 6 тыс. 579 соискателей. При этом в областном банке 24 тыс. 207 вакансий, то есть примерно по четыре варианта на ищущего работу.

Традиционно больше всего предложений – 4 тыс. 387 – в строительстве. 2 тыс. 611 соискателей могут устроиться в сферы торговли и ремонта автотранспорта.

Более 2,1 тыс. работников требуется в обрабатывающих производствах, а также госуправлении, военной безопасности и соцобеспечении. 1 тыс. 925 вакансий открыто в сельском хозяйстве, охоте, рыбоводстве.

В образовательные организации готовы принять 1 тыс. 786 специалистов, в области здравоохранения и социальных услугах – 1 тыс. 835 работников.

Напомним, что в поиске работы соискателям поможет интерактивный сайт службы занятости населения. Отдельно в блоки вынесены предложения для медицинских работников, работников вахтовым методом и особых категорий.