Тюменских пациентов лечат современным малотравматичным способом

Методика чрескожного дренирования стала доступна в тюменской Областной клинической больнице №2 с осени прошлого года. С тех пор здесь выполнено 8 таких процедур.

Технику успешно применяет Николай Земеров, врач-хирург отделения хирургии №1, прошедший обучение в Центре эндохирургии им. профессора И.В.Федорова в Казани. Это минимальное хирургическое вмешательство, при котором пациенту вводят специальный кратер — дренаж в полостные образования и удаляют скопившуюся патологическую жидкость, сообщила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень).

Чрескожное дренирование используется при заболеваниях пищеварительной системы в области брюшной полости. В том числе при различной локализации абсцессах, кистах, холецистите, остром панкреатите и других заболеваниях.



Малотравматичная процедура зачастую проводится под местной анестезией, под контролем медицинских средств визуализации (УЗИ или компьютерная томография). Эта техника удаления лишней жидкости не требует длительного периода восстановления, специалисты только наблюдают за пациентом, чтобы исключить минимальную возможность рецидива, обследуя его базовой диагностикой.

По словам специалиста, пациенты после процедуры подобного рода всегда остаются довольны, и своё состояние оценивают как благоприятное.

Своевременное оказание медицинской помощи — приоритет ОКБ №2. Именно поэтому специалисты клиники идут в ногу со временем и охотно осваивают новые знания и навыки.