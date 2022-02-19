Тюменские профессионалы и любители примут участие в музыкальных конкурсах

13:44 19 февраля 2022
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Третий городской фестиваль любительских творческих коллективов даст возможность выступить фольклорным, хореографическим, театральным, цирковым коллективам, коллективам струнных, духовых и ударных инструментов, а также хорового пения в Тюмени.

Возраст участников – от 14 лет. Жюри будет оценивать артистичность, исполнительское мастерство, оригинальность, костюмы и т.д. Гала-концерт из лучших номеров пройдет в "Торфянике" 28 февраля.

Кроме того, свои таланты смогут продемонстрировать участники IV городского конкурса военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись" в рамках проекта "О войне написано не все". Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Победы. На конкурсе выступят как соло, так и коллективами. Возрастное ограничение – не младше 4 лет.

Тюменцы будут петь песни военных лет или гражданско-патриотической направленности. 21 февраля состоятся конкурсные прослушивания. 22 февраля – гала-концерт и награждение.
Тем временем 20 февраля состоится Гала-концерт 18-го Межрегионального фестиваля авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени".

Теги: День Победы , творчество , фестиваль
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