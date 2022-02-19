Тюменская студентка приняла участие в Международной модели ООН

Ани Мелоян, студентка ТюмГУ и член Студсовета Тюменской области участвовала в Международной молодежной модели ООН при Дипломатической академии МИД России. В конференции приняло участие 350 человек из 40 стран.

С 7 по 12 февраля в Москве проходила Международная Модель ООН. В мероприятии приняли участие 350 студентов и школьников из 40 стран. Тюмень представляла студентка Ани Мелоян.

Молодые люди воспроизводили работу Организации Объединенных Наций по 9 ее основным органам. Главной задачей делегатов было отстоять интересы своей страны. Конечная цель заседаний и переговоров – прийти к единому решению всем делегатам и принять резолюцию по повестке дня. Заседания проходили на английском, французском и китайских языках. Ани Мелоян была экспертом комитета Международного суда ООН. Она выступила с собственными докладами на английском языке по двум темам — Украина против России и США против Ирана.

— Мы с участниками обсудили эти непростые темы в рамках заседания суда и пришли к консенсусу. Помимо этого, мне удалось познакомиться с дипломатами и будущими кадрами Министерства иностранных дел России. Также я посетила лекции выдающихся людей в сфере международных отношений, в том числе Инала Ардзинба, министра иностранных дел Абхазии. Для меня было честью стать не только делегатом, но и частью президиума комитета, — рассказала о мероприятии Ани Мелоян, член Студсовета Тюменской области.

Напомним, модель ООН DAIMMUN — научно-практическая конференция, в ходе которой моделируется работа органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций и других международных организаций на рабочих языках. Участники приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к компромиссу, сообщила Мегатюмень.