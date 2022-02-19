На территории Тюменского района стартует проект "Лукоморье"

Передвижную выставку и виртуальную галерею наполнят работы в сфере декоративно-прикладного и изобразительного искусства учеников учреждений культуры из Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований Тюменского района.



Задачи проекта, организатором которого выступил центр культуры и досуга "Премьера", гораздо шире, чем просто познакомить жителей района с творческими работами. Главная цель "Лукоморья" - вывести авторов этих работ на первый план: ребята не только готовят экспонаты на выставку в рамках заданной темы, но и презентуют их, выступая в роли гидов, сказочных героев, педагогов мастер-классов и журналистов.



Тема выставок – сказочная – сказки Бажова, Аксакова, Ершова, Пушкина, сибирские сказки. Создавая свои экспонаты в разных техниках, юные творцы перечитывают и пересматривают сказочные произведения, познают их глубинный смысл – ведь им предстоит передать все это в своей работе.

Первый этап проекта – виртуальный. С февраля по май ежемесячно экспозиции выставок будут обновляться в виртуальной галерее на сайте центра культуры и досуга "Премьера". Здесь же пройдет первое знакомство аудитории со сказочными героями, авторами экспонатов – они презентуют свои творческие работы и будут сопровождать выставку.



Открытие передвижной выставки планируется в конце мая в п. Богандинский. Оттуда выставочные экспозиции отправятся в путешествие по 13 муниципальным образованиям Тюменского района. Посетителей выставки ждут интерактивные площадки, фотозоны по мотивам сказок, мастер-классы.



По информации ЦКиД "Премьера" (Тюменский район).