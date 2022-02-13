На передовой борьбы с раком работает центр амбулаторной помощи онкопациентам Голышмановской больницы



Для борьбы с онкологическими заболеваниями (одна из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение") в 2020 году на базе Областной больницы №11 в р.п. Голышманово был открыт Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с дневным стационаром.

До конца 2021 года в Центре прошли консультации 3450 пациентов. Прием здесь ведут два врача-онколога, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики, хирург, гинеколог и эндокринолог, имеющие подготовку и опыт работы в амбулаторной, оперативной, паллиативной онкологии, а также в лекарственном противоопухолевом лечении. За помощью в Центр обращаются жители Голышмановского, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов.

Здесь оборудованы комфортные палаты, работает дневной стационар на две койки, процедурный и манипуляционный кабинеты, кабинет для разведения химиотерапевтических препаратов. В задачи ЦАОПа входит проведение современной диагностики, в условиях дневного стационара проведение противоопухолевой лекарственной терапии, а также диспансерное наблюдение за больными с онкопатологией.

За прошлый год злокачественные новообразования выявлены у 96 пациентов, 135 человек после обследований направлены в Областной онкодиспансер. Проведено 155 курсов химиотерапии. Руководитель ЦАОП Алексей Шестаков рассказал, что чаще всего диагностировались злокачественные новообразования кожи, предстательной и молочной желез, толстого кишечника: "Хирургическое лечение все онкобольные по-прежнему получают в областном онкодиспансере. Там же ставится окончательный диагноз и назначается лекарственная терапия, которую пациенты проходят уже в нашем Центре, в Голышманово", – добавил он. "Ключевая цель этих преобразований - создать эффективную разноуровневую систему помощи онкопациентам. Приблизить диагностику к людям – значит, спасти множество жизней, выявляя заболевания на самой ранней стадии", - подчеркнул главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.