Бесплатно арендовать домик на Базарной площади предлагают тобольским предпринимателям

Возрождение исторической ярмарки планируется стать первым шагом к созданию туристического кластера Тобольским предпринимателям предлагают бесплатно арендовать торговое место в домике на Базарной площади. Планируется, что там тоболяки смогут продавать еду на вынос, напитки, кофе и сувениры.

Домики на ярмарке "Тобольская блошинка" оборудованы электричеством. Их площадь 6 квадратных метров. Вывеска, ценники и униформа продавца оформляется согласно стандартам ярмарки, в едином стиле. При этом предпринимателю возвращается 90% средств, потраченных на привидение внешнего вида торговой точки к стандарту.

В пресс-службе администрации Тобольска корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказали, что льготы для предпринимателей на Базарной площади – первый шаг к созданию в Нижнем посаде туристического кластера, объединяющего исторические места Тобольска.

– Базарная площадь стала первой ласточкой в большом деле возрождения Нижнего посада. В планах создать туристический кластер подгорной части города, который бы захватывал и Базарную площадь, и улицу Мира, и Александровский сад и прилегающую территорию. Ярмарка – это первый шаг на пути к развитию всего кластера. С этим связаны бесплатное предоставление домиков и рублевая аренда за пользование помещениями в памятниках архитектуры для бизнеса. Льготные условия нужны, чтобы поддержать у людей интерес, – добавили там.

Второй глобальный этап – реконструкция Александровского сада. Объект примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения 2022". Жителям Тобольска предлагают выбрать каким будет пространство, и как подчеркнуть его уникальность.

– Уже сейчас идет речь о программе развития города до 2030 года. Недавно было подписано соглашение. В его рамках будет составлен список памятников архитектуры, которые будут отреставрированы в этот промежуток времени. Есть уверенность, что в него войдут объекты из туристического маршрута и в итоге получиться восстановить облик Нижнего посада полностью, – сообщили в администрации города.