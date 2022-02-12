Экспертами на музыкальном шоукейс-фестивале New Open в Екатеринбурге выступят тюменцы

Музыкальный фестиваль для молодых исполнителей авторской музыки пройдет в Екатеринбурге с 11 по 13 февраля.

В состав экспертов вошли представители тюменского сообщества по развитию музыкальной индустрии "Музсходка".

В фестивале актуальной музыки New Open Showcase Festival примут участие музыканты в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении трех дней исполнители будут выступать и защищать свои проекты перед представителями крупных лейблов (Black Star, PARADIGM, Music Development Russia, Ored Recordings) и экспертами индустрии. Участники могут получить до 600 000 рублей на реализацию своего проекта: деньги можно потратить на запись альбома, съемку видео, тур и другое.

В качестве экспертов New Open выступят тюменки, члены сообщества "Музсходка" — Сюзанна Иванова и Анна Гнусина. Сюзанна является создателем сообщества, лидером музыкальных проектов JustSuzie и SEEU. Анна — руководитель отдела информационного менеджмента Медиацентра молодежной политики Тюменской области, музыкант и солистка группы Ada D'Arte. Девушки дадут участникам фестиваля обратную связь по проектам и ответят на интересующие вопросы в формате спид-дейтинга — коротких личных встреч. А также примут участие в профессиональной дискуссии "Региональная музыкальная сцена: от локальных проектов до международных событий".

Тюменское сообщество "Музсходка" — организатор международной лаборатории для музыкантов MuzLab, фестивалей "Музсходка" и "Вечер неземных голосов". Ранее тюменцы уже сотрудничали с командой организаторов фестивалей New Open и Ural music Night — Ассоциацией музыкантов Урала, сообщает Мегатюмень.