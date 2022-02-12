Тюменский музейный комплекс имени Словцова ждет гостей

Сотрудники Тюменского музейного комплекса им. Словцова делают все, чтобы привлечь внимание любителей самых разных художественных жанров и стилей. При этом музей заботится о соблюдении принципов безопасности, санитарного и эпидемиологического благополучия своих посетителей.

До конца февраля здесь работает выставка "Ветер с Востока", на которой представлены живописные произведения, графика, скульптура, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства родом из древних восточных городов. Выставочный проект "Взгляд акварелью", знакомит тюменцев с работами местной художницы Полины Маниной. Ее акварельные работы в основном посвящены природе и окружающему миру. Яркими, сочными красками художница пишет разные времена года, в каждом из которых видит свою прелесть.

Вечером в воскресенье, 13 февраля, сотрудники музейного комплекса проведут тематическую экскурсию "Хулиганы от искусства", посвященные творчеству художественного объединения "Бубновый валет". Возникший в начале 20 века, этот кружок объединил творческую молодежь, активно выступавшую против традиционализма в живописи. В разное время в выставках "Бубнового валета" участвовали Петр Кончаловский, Илья Машков, Казимир Малевич и другие известные художники.

Юных тюменцев ждут в музейном комплексе им. Словцова 12 и 13 февраля (в 15:00) на мастер-классы "Творческие витамины" по работам Сальвадора Дали. Он стал одним из самых ярких представителей сюрреализма. Создатель логотипа "Чупа-Чупс", мультипликатор, иллюстратор "Алисы в Стране чудес". На мастер-классе участники узнают о том, что такое дзен-графика (медитативное рисование) и попробуют создать свой уникальный рисунок. Кроме того, тюменцы смогут сделать броши "усы" или "часы" в стиле Дали.

Адрес комплекса: ул. Советская, 63.

Подробности – по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

По материалам музейного комплекса им. И.Я. Словцова.