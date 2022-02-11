В День влюблённых кофеманы Тюмени могут получить конфеты с валентинками из "Космоса"

Фото - пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

В День всех влюбленных Театральный центр "Космос" совместно с городскими кофейнями запустит акцию. Посетителям заведений раздадут конфеты ручной работы с лимитированными вкладышами-посланиями о любви.

Руководитель медиаотдела Театрального центра "Космос" Лариса Романова:

Мы решили посмотреть на любовь с непривычной для этого праздника стороны. И показать, что это не только о любви двоих. Это любовь к себе, моментам жизни, воспоминаниям, любимым вещам, животным. Понятие любовь шире, чем мы привыкли думать. В акции и наша любовь к тюменцам, именно поэтому мы просто так балуем их вкуснейшими конфетами ручной работы.

14 февраля в 8 кофейнях города раздадут 400 конфет в честь праздника. Тюменский театральный центр "Космос" подготовит импровизированные валентинки для жителей города. Каждый получит конверт с конфетой ручной работы и лимитированным вкладышем-посланием внутри. Сотрудница Театрального центра "Космос" Екатерина Пинжакова (Instagram:@choco_by_kate) приготовила партию конфет ручной работы специально к этому дню. На вкладышах-посланиях размещены картинки и тексты о любви к себе, жизни, окружающим.

Найти конфеты можно в Make Love Pizza, ETNA COFFEE, кофейни "Соседи", "Кофе Брют", "Миюки", "Флоу" кафе "Завтрак" и "Дисциплина".