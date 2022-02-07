Тюменьстат оценит реальное трудоустройство у жителей старше 15 лет

Тюменьстат проводит выборочное обследование рабочей силы в городах и селах. Как выяснил "Вслух.ру", в Тюменской области обследуется 543 респондента, в том числе 342 среди городского населения и 201 – в сельской местности. В ХМАО–Югре будет опрошено 537 человек, из них 345 городских жителей и 192 селянина. В ЯНАО - 475 интервьюеров: 301 представитель городского населения и 174 – из сел.

Опросу подлежат все члены домохозяйств в возрасте от 15 лет и старше. Данные анкет будут обезличены.

Отметим, что на этой неделе завершилось еще одно выборочное обследование Тюменьстата, которое касалось реальных доходов населения. Полученные данные могут быть использованы для подготовки программ по трудоустройству, в сфере социальной политики и т.д.

Ранее "Вслух.ру" сообщал, что в 2021 году в службы занятости населения по вопросам трудоустройства обратилось более 73 тыс. человек. Более 42,7 тыс. человек нашли работу. Уровень трудоустройства составил 58,5%. В качестве соискателей 1 января 2022 года на регистрационном состояли 6 тыс. 470 человек. В областном банке вакансий на каждого было по четыре предложения. В регионе действует программа по трудоустройству подростков. Один из популярных вариантов занятости - "Отряды мэра".