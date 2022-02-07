Военкомат Ишима признан лучшим в регионе в 2021 году

Еще четыре года назад комиссариат занимал последнее место в рейтинге.

Военный комиссариат Ишима, Ишимского и Абатского районов признали лучшим в Тюменской области. Он стал первым в рейтинге, посвященном итогам общей служебной деятельности и мобилизационной готовности в 2021 году.

– К таким результатам учреждение шло четыре года: начинали с последнего места (в 2017 году были 13-ми), затем седьмое, третье, второе. И в 2021 году наконец удалось возглавить рейтинг, – сообщили в администрации Ишима.

Как выяснила "Тюменская область сегодня", комплексную оценку проводили специалисты военного комиссариата региона. Критерии были разные: организация воинского учета, призыва, отбора контрактников, отбора в военные вузы, работы с ветеранами боевых действий, воспитания молодежи, мобилизационной работы.

Последняя отправка призывников на службу в Ишиме состоялась 25 декабря. 18 января стартовала постановка на первоначальный воинский учет, а с 1 апреля уже начнется кампания весеннего призыва 2022 года.