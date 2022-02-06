Тюменская область удерживает лидерство по пяти показателям в УФО

Регион сохраняет лидирующие позиции по пяти показателям. Это максимум среди регионов в Уральском федеральном округе. Очередной рейтинг по социально-экономическому положению в субъектах в январе-ноябре 2021 года подготовил Тюменьстат. С данными ознакомился Вслух.ру.

Как и в предыдущие месяцы Тюменская область на первом месте по объемам производства молока (332 кг), яиц (870 штук) в хозяйствах всех категорий на душу населения.



Максимальное значение ввода жилья также отмечено в нашем регионе: в расчете на 1000 человек введено 852 кв. метра общей площади. По вводу индивидуальными застройщиками - 489,9 кв. метра на 1000 человек — мы тоже впереди.



Кроме того, Тюменская область удерживает лидерство по обороту розничной торговли: за 11 месяцев он составил 268,4 тысяч рублей на душу населения.

ЯНАО впереди по трем показателям: индексу промышленного производства (115,9%), обороту общественного питания (31,2 тысяч рублей на человека), наибольшему размеру номинальной начисленной зарплаты (114,9 тысяч рублей на работника).



В ХМАО-Югре зафиксирован наименьший индекс потребительских цен и тарифов (104,4%).

Свердловская область лидирует по объему платных услуг (84,4 тысяч рубля на жителя). Здесь же самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (103,0%) на одного работника в январе-октябре 2021 года. Челябинская область остается непревзойденной по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения (116 кг).

