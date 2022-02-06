Картины-ковры из старых вещей создает тюменка

Фото - https://vk.com/teatrkosmos

Художница Маша Хайбуллина создала картину-ковер из вторсырья. Вместо ткани она использовала старую одежду, которая не подлежит переработке. Материал взят из пункта приема вторсырья — компании "Миротворец".

В Театральном центре "Космос" появился новый арт-объект — ковер-картина. Это репродукция работы импрессиониста Клода Моне "Сан Джорджо Маджоре в сумерках". Ее сделала сотрудница "Космоса" — Маша Хайбуллина. Идея создания пришла во время работы над мастер-классом по кастомайзингу на лаборатории мышления, коммуникации и смыслов Laboratory_sense. Тема занятия — "Утилизация вещей, которые невозможно никуда использовать". Его участники тоже внесли свой вклад в создание картины: резали старую одежду на полоски ткани, а потом сплели по небольшой части ковра.

Как сообщили Moi-portal.ru в "Космосе", картина Клода Моне выбрана не случайно. Импрессионисты писали свои работы мазками, которые похожи на кусочки ткани. Одежду для ковра художница выбирала в пункте приема вторсырья "Миротворец". Там есть тюки с одеждой со сложным составом, которую невозможно переработать, поэтому она идет на выброс. Для создания ковра художнице потребовались две сумки одежды. Подобрать нужные оттенки сложно, поэтому она взяла светлые ткани и покрасила их в нужные цвета. Размер ковра 1,3х1 м.

"Я плела картину полторы недели, но не с утра до вечера, в общей сложности около сорока часов. После того, как я рассказала о ней в своем инстаграме, мне написали несколько человек с предложением продавать такие работы. А одна знакомая предложила помочь в создании целой серии, чтобы собрать из них выставку. В итоге родилась идея продавать картины, а вырученные средства отправлять на благотворительность. Получается, что сделаем хорошее дело: утилизируем ненужную одежду, превратив ее в пожертвования", – поделилась художница, руководитель художественного отдела "Космоса" Маша Хайбуллина.

*Кастомайзинг – декорирование одежды