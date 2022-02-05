В Тюмени прошли выборы в региональный Студсовет на 2022 год

В январе 19 студентов Тюменской области стали членами нового созыва Студсовета региона. На первом собрании молодые люди самостоятельно приняли решение о структуре организации: в ходе анонимного голосования они выбрали председателя Студсовета и двух заместителей. Помимо этого, в созыве 2022 года будет два отдельных направления: медиаработа и защита прав студентов.

Председателем регионального Студсовета 2022 года стала студентка и председатель объединенного совета обучающихся Государственного аграрного университета Северного Зауралья Динара Канаева. Для девушки это уже второй год в Студсовете региона.

— Должность председателя — это большая ответственность! Я рада, что команда Студсовета выбрала мою кандидатуру. В моем понимании быть хорошим лидером — это не только вести за собой единомышленников, но и выстраивать работу так, чтобы каждый смог в полной мере реализовать себя и свой потенциал. У нас впереди много работы. Каков будет результат? Узнаем через год! — рассказала о новой должности Динара Канаева, председатель Студенческого совета Тюменской области созыва 2022 года.

Никита Присяжнюк, студент Тюменского государственного института культуры, и Максим Ярин, студент Тюменского индустриального университета, стали заместителями председателя. В ближайшее время команда Студсовета продолжит работу над исследованием студенческой среды региона, а также продумает линейку проектов на год, сообщает Мегатюмень.