В Тюменской области назвали победителей конкурса детского рисунка о безопасности труда

В Тюменской области подвели итоги конкурса детского рисунка "Охрана труда глазами детей". Призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, а их педагоги - благодарственными письмами департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Конкурс проводится в четвертый раз с целью формирования у детей и подростков понимания значимости безопасности труда. Кроме этого, он призван привлечь их внимание к вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Конкурс проводился в два этапа и в возрастных группах от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет.

По результатам муниципального этапа во второй тур прошло 38 работ. Призерами регионального этапа в возрастной группе детей от 7 до 9 лет стали ученица Абатской школы искусств Мария Соскина, школьница из бердюжского села Окунёво Татьяна Игнатенко, ученица школа искусств "Гармония" Тюмени Анна Титова.

В возрастной группе детей от 10 до 15 лет лучшими признаны работы

Андрея Куимова из Центра творчества Тобольского района, Анжелики Заворохиной из села Окунёво Бердюжского района, Елизаветы Григорук, ученицы школы имени Декабристов" Ялуторовска.