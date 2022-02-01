Тюменцев приглашают в театр горожан

В Театральном центре "Космос" с 16 по 23 февраля состоится Лаборатория театра горожан. В нее приглашают людей, не имеющих опыта работы с театром. Они изучат инструменты театра и создадут собственные проекты вместе с федеральными экспертами. Участие бесплатное, возрастное ограничение 18+.

Регистрация на Лабораторию театра горожан проходит до 10 февраля.

"Это творческая лаборатория для людей, у которых нет театрального опыта, но они хотят высказаться или изменить окружающую их обстановку с помощью современных театральных инструментов. Чтобы принять участие нужно заполнить анкету. Старт Лаборатории 16 февраля в Театральном центре "Космос", - поясняют организаторы проекта.

В программе образовательная часть от федеральных экспертов: Марии Крашенинниковой-Хайт – магистрантки программы "Социальный театр" Гитис и ЦИМ, ведущей обсуждений на театральных фестивалях, автора методических пособий по созданию форум-театра, Елены Горлатовой – артистки театра, режиссера, куратора театральных лабораторий, Екатерины Лучниковой – режиссера, преподавателя, модератора зрительских обсуждений в центре им. В.Э. Мейерхольда и на театральных фестивалях.

Во время обучения участники создадут свои проекты. Они презентуют их на открытой встрече с экспертами и зрителями в конце Лаборатории. Лучший проект/спектакль/перформанс получит возможность реализации в "Космосе".

Эксперт фестиваля Мария Крашенинникова-Хайт:

Каждый участник получает возможность быть не наблюдателем, а активным соучастником театрального процесса, а после, возможно, и менять через театр свою социальную реальность. Лаборатория — это совместное исследование. Мы не знаем заранее, к каким результатам и открытиям оно приведет, и в этом особая прелесть, – поделилась

Также в рамках лаборатории пройдет лекция для всех желающих. Следите за новостями "Космоса" на космосцентр.рф и в социальной сети в группе в "ВКонтакте".