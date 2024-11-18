В Тюмени снова растет заболеваемость ОРВИ

В Тюменской области за неделю с 11 по 17 ноября на 15% увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Отмечается, что в структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Жителям региона напоминают о важности для профилактики заболеваний физкультуры, соблюдения личной гигиены и дезинфекции. От гриппа лучше вакцинироваться - на сегодня прививки поставили около 950 тысяч человек.