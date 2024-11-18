В Тюмени решили убрать под землю провода в ЖК "Колумб"

Компания "Россети-Тюмень" планирует в 2025 году переустроить линию электропередачи в ЖК "Колумб", сообщает администрация Тюмени.

Вопрос о переустройстве в подземном исполнении ЛЭП поднимали жители города при обсуждении бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

"Я провёл встречу с руководителем Тюменского филиала компании "Россети", на которой помимо прочего мы обсудили и этот вопрос, — отметил заместитель главы Тюмени Александр Ильин, отвечая на запрос горожан. — Сегодня статус решения этого вопроса следующий: завершаются проектные работы по перекладке высоковольтной линии электропередачи. Проект находится на экспертизе. До конца года надеемся получить заключение. В следующем году, ближе к лету, сетевая организация планирует приступить к работам по перекладке коммуникаций. В 2025 году эта сеть должна быть переустроена в подземном исполнении".