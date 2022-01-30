Что уже надо посеять для дачных участков, рассказали тюменцам

До посадок ещё долго, но утолить "посевной голод" можно уже в феврале.

- В этом месяце смело сейте на рассаду томаты, перцы, баклажаны, сельдерей, некоторые сорта лука, но только позднеспелые и медленнорастущие культуры с длительным периодом вегетации, - советует опытная огородница Людмила Чалкова. - Поэтому, прежде чем "распотрошить" запасы припасенных семян, переверните упаковки тыльной стороной и внимательно ознакомьтесь с характеристиками каждой культуры. Если заняться заготовкой рассады сейчас, то окрепшие сеянцы безбоязненно можно высаживать в грунт в конце апреля или начале мая. Не упустите из виду еще один момент – время прорастания семян. Кто любит базилик и желает получить ранний урожай пряной культуры – посейте его в последней декаде февраля.

Хотите пораньше украсить свой дачный участок яркими красками цветов? Тогда в феврале можете посеять на рассаду лобелию, садовую гвоздику, львиный зев, петунию, сальвию, лаванду. В такое же время допустим посев земляники и клубники. Расти они будут примерно до конца мая - переносить эти культуры в открытый грунт нужно довольно поздно. Делать это стоит, когда у растения сформируется хотя бы по 5 листиков.

Растения, посеянные на рассаду в феврале и начале марта, помимо полива, подкормок и должного температурного режима, потребуется обеспечить дополнительной подсветкой, уточняет АиФ - Западная Сибирь.